Eishockey : KEV 81 freut sich über Spende von Ehrhoff und Voigt

Christian Ehrhoff (re.) und Benjamin Voigt (li.) überreichten die Kapuzenpullis an den Nachwuchs des KEV und den Vorsitzenden Achim Staudt. Foto: maximilian.mehlko/maximilian mehlko

Krefeld Die beiden ehemaligen Nachwuchsspieler und Profis des Eishockeyvereins, die kürzlich eine Immobilienfirma gründeten, statteten Jugendmannschaften des Vereins mit Kapuzenpullis aus.

(JH) Der KEV 81 freut sich über eine großzügige Spende seiner ehemaligen Spieler Christian Ehrhoff und Benjamin Voigt. Beide betreiben seit einiger Zeit eine Immobilienfirma in Krefeld und stellten dem KEV jetzt 250 Kapuzenpullis für alle Mannschaften von den Bambinis bis zur U23 zur Verfügung. „Wir sind auch nach unseren Karrieren dem Eishockeysport verbunden, der Nachwuchs liegt uns besonders am Herzen. In dieser nicht einfachen Zeit wollen wir etwas Gutes tun und den Verein, die Eltern und die Kinder unterstützen“, sagten beide uniso bei der Übergabe der Pullis auf dem Eis der Rheinlandhalle.