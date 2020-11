Handball : Zwei Oppumer Vereine wollen fusionieren

Die beiden Logos der DJK Germania Oppum und des TV Oppum sollen künftig der Vergangenheit angehören. Foto: MONTAGE: RP

Krefeld Die DJK Germania und der TVO planen nächstes Jahr als TV DJK Krefeld-Oppum 1894/1922 e.V. an den Start zu gehen. Ausschlaggebend sind die sinkenden Mitgliederzahlen in den beiden Vereinen.

Es ist ein Schritt, der vielleicht zunächst nachdenklich stimmt, was die Historie betrifft. Wirft man aber einmal ein Blick in die Zukunft, so ist die geplante Fusion der beiden Handballtraditionsvereine DJK Germania Oppum und TV Oppum ein sinnvoller Schritt. Eigentlich sollten Anfang Dezember noch Veranstaltungen beider Vereine stattfinden, bei denen die Mitglieder dafür oder dagegen stimmen können, aufgrund der derzeitigen Situation war es aber nicht möglich, die ambitionierten Ziele in die Realität umzusetzen. Der geänderte Plan sieht nun so aus, das die Veranstaltungen nun für die zweite Februarwoche vorgesehen sind.

„Wenn wir in den ersten sechs Wochen über die Verschmelzung abstimmen, können wir das ganze Thema noch rückwirkend zum 1. Januar anmelden“, erklärt TVO-Geschäftsführer Frederick Küsters, der aber keine Not und Eile sieht, was den Termin angeht. „Was wir definitiv machen wollen ist, in die Saison 2021/2022 mit dem neuen Vereinsnamen TV DJK Krefeld-Oppum 1894/1922 e.V. an den Start gehen“, fügt Küsters hinzu. Doch was treibt zwei Vereine, die wirtschaftlich gesund da stehen dazu, sich zusammen zu schließen? Die Antwort liegt auf der Hand, denn auch in Oppum ist man nicht davon verschont geblieben, dass sinkende Mitgliederzahlen verzeichnet werden. „Es gab ja schon vor sechs Jahren die ersten Gespräche über einen Zusammenschluß. Mal ist es auf Germania-Seite wieder eingeschlafen, mal auf Seiten des TV. Aber so ganz fruchtlos sind die Gespräche ja nicht verlaufen. Immerhin sind wir mit unserer Jugendspielgemeinschaft ins vierte Jahr gegangen“, sagt Germania-Vorsitzende Tessa Küpper. Beide Vereine hatten zu Beginn der Gespräche seinerzeit Nachwuchssorgen und man stellte schnell fest, dass ein Zusammenbündeln der Jugend mehr Sinn macht, als einzeln vor sich hin zu siechen. Vor anderthalb Jahren wurde beim TVO ein neuer Vorstand gewählt, der von sich aus die Gespräche wieder aufgenommen hat, das Ergebnis war eine Spielgemeinschaft im Frauenbereich.

Info Neuer Verein mit über 600 Mitgliedern Der TV Oppum hat aktuell drei Männermannschaft gemeldet, gleiches gilt auch für die Germania. Im Frauenbereich ist man als HSG DJK/TV Oppum mit zwei Teams unterwegs, die JSG Oppum zählt 17 Nachwuchsteams. Bei einem Zusammenschluß hätte der neue Verein über 600 Mitglieder.