Saisonausklang auf der Galopprennbahn Wonderful Boy siegt im Ratibor-Rennen

„Ich war schon überrascht, dass es so leicht ging“, so Siegreiter Andrasch Starke nach seinem dritten Sieg im Herzog von Ratibor-Rennen. 30 Minuten nach dem Erfolg mit Wonderful Moon setzte Starke noch eins drauf und gewann mit dem Wallach Chili Valentino der niederländischen Trainerin Romy van der Meulen das Sieglosenrennen für vierjährige und ältere Pferde. Begonnen hatte der Renntag mit einem weiteren Zweijährigenrennen, bei dem die Stute Quetame aus dem Gestüt Fährhof ganz überlegen zum Zuge kam. Sie wird von Andreas Suborics in Köln trainiert. In ihrem Sattel saß Martin Seidl.