Hockey-Europameisterschaft der Oldies : US-Nationalteam mit Krefelder Hilfe

Krefeld Der ehemalige CSV-Spieler Markus Krüger spielt, trainiert von Krefeldern, für die USA bei der Masters-EM.

(svs) Bei der Europameisterschaft der Hockeymasters treffen in diesen Tagen Teams der Altersklassen 50+ und 55+ aufeinander, um noch bis zum 17. August auf der Anlage des CHTC ihre Europameister zu ermitteln. Dabei ist aber auch ein Team aus den USA. Dahinter steckt die Initiative von Markus Krüger, der lange beim CSV spielte, bevor er vor einigen Jahren in die Vereinigten Staaten ging und nun in Seattle lebt, wo er weiterhin Hockey spielt. Aufgrund des eher begrenzten Turnierangebots auf der anderen Seite des Atlantiks bewarb er sich mit dem US-Team um die Teilnahme bei der Hockeymasters EM, die dieses Jahr auch noch in seiner alten Hockeyheimat Krefeld stattfindet.