Eishockey-Oberliga : U23-Team des KEV macht die Schotten dicht

Krefeld Wegen der vielen Gegentore will der Eishockey-Oberligist defensiver agieren. Freitag ist Leipzig zu Gast.

(JH) Auf die U23 des KEV 81 warten am Wochenende erneut zwei Schwergewichte der Eishockey-Oberliga-Nord. Am heutigen Freitag gastiert der Tabellenvierte aus Leipzig um 19.30 Uhr in der Rheinlandhalle und am Sonntag sind die Krefelder um 15 Uhr beim Ligaprimus in Tilburg zu Gast. Alles andere als zwei weitere Niederlagen wäre eine faustdicke Überraschung. Abschenken wird die Auswahl von Cheftrainer Elmar Schmitz die Spiele gegen die beiden Top-Teams aber mit Sicherheit nicht. Die teilweise deutlichen Niederlagen der vergangenen Wochen wurden per Videoanalyse nochmal aufgearbeitet. „Wir wollen die Gegentorflut eindämmen. Deshalb werden wir taktisch einiges verändern und vor allem defensiver spielen. Bisher sind wir durch unsere offensive Spielweise auch zu oft in Konter gelaufen“, sagte Trainer Schmitz am Donnerstag nach dem Abschlusstraining.