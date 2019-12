Eishockey-Nachwuchsliga : U20 verliert Derby gegen DEG 24 Sekunden vor Schluss

Krefeld (JH) In der Division 1 der DNL unterlag die U20 des KEV 81 am Sonntagabend in der Rheinlandhalle der Düsseldorfer EG mit 3:4 (0:2,1:1,2:1). Die Auswahl von Trainer Robin Beckers kam nach einem schwachen ersten Drittel gut ins Spiel zurück und glich zu Beginn des Schlussabschnittes (44.) eine 3:1- Führung der Landeshauptstädter binnen 24 Sekunden zum 3:3 aus.

