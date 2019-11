Deutsche Eishockey-Nachwuchsliga : U20-Team des KEV ist zweimal in Landshut zu Gast

Im Tor setzt der Trainer auf Ennio Albrecht. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld (JH) Für die U20 des KEV 81 geht die Reise in der Division 1 der Deutschen Eishockey-Nachwuchsliga in den Süden zum EV Landshut. Gespielt wird in der renovierten Arena am Samstag um 16.30 Uhr und Sonntag um 11 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken