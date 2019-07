Wasserball : U18-Juniorinnen des SV Bayer Deutscher Vize-Meister

Krefeld Bei der Endrunde in Chemnitz musste sich das Team nur im Finale geschlagen geben.

(F.L.) Der weibliche Wasserball-Nachwuchs des SV Bayer Uerdingen hat eine weitere Medaille bei einer Deutschen Meisterschaft ergattert. Nachdem es der U16 vor zwei Wochen gelang den Titel zu holen, kehrte jetzt die U18 jetzt mit einem Vizetitel aus Chemnitz zurück. In der Endrunde, wo neben Bayer noch Chemnitz und Heidelberg vertreten waren, holte der vom Trainerduo Claudia Blomenkamp und George Triantafyllou betreute Nachwuchs vom Waldsee zunächst einen 14:10-Sieg über Heidelberg. Da sich Chemnitz im Spiel zuvor mit 9:7 gegen die Süddeutschen durchgesetzt hatte, kam es in der letzten Partie zu einem richtigen Finale, das am Ende mit 10:14 verloren wurde.