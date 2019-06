Wasserball : U16-Mädchen des SV Bayer Uerdingen sind Deutscher Meister

Krefeld Die Wasserballerinnen gewannen bei der Endrunde in Hamburg alle Spiele und beendeten damit auch eine dreijährige Titelflaute im Nachwuchsbereich.

(F.L.) Bei der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft der U16-Juniorinnen in Hamburg setzte sich die Mannschaft des SV Bayer Uerdingen mit vier Siegen aus vier Spielen die Krone auf. Für diese Endrunde kooperierte der Verein unter anderem mit dem SV Rheinhausen, der zur Vorbereitung auf die Titelkämpfe Wasserzeiten in seinem Freibad für das Uerdinger Team bereitstellte.

Bereits von Anfang an demonstrierte das Team um Trainerin Claudia Blomenkamp in der Hansestadt seine Stärke. So stand im ersten Spiel gegen Bochum am Ende ein 14:6 auf der Anzeigetafel. In der zweiten Partie gegen die Nachwuchshochburg Chemnitz setzten sich die Uerdingerinnen mit 7:5 durch. Nach starken Leistungen im Pokal überzeugte dabei Darja Heinbichner im Tor erneut souverän. Mit dem Sieg im Rücken ging es gegen Esslingen. Hier eröffnete der Nachwuchs vom Waldsee ein Torfeuerwerk, verriegelte das eigene Tor und feierte letztendlich einen 18:1-Sieg. Im letzten Spiel der Endrunde ging es gegen den Gastgeber Hamburg. Auch hier ließ das Team keine Zweifel zu und beendete das Duell mit einem 16:6- Sieg. Mit 18 Toren schoss Greta Tadday im Turnierverlauf ihr Team zum Sieg und avancierte dabei zur besten Torschützin der Endrunde. „Hamburg hat hier eine super Endrunde ausgerichtet. Es hat uns Spaß gemacht hier zu spielen. Außerdem sind wir dankbar für die Unterstützung, die wir vor allem vom SV Rheinhausen für die Vorbereitung bekommen haben“, sagte die glückliche Meistertrainerin Claudia Blomenkamp.