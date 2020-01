Handball-Oberliga : TV Oppum bleibt der Favoritenschreck

Der Altmeister besiegt auch den Zweiten aus Mönchengladbach. Die Adler Königshof halten den Anschluss an die Spitze.

Der TV Oppum bleibt der Angstgegner der Handball-Oberliga. Die Grün-Weißen, die in schöner Regelmäßigkeit Punkte gegen die Kellerkinder der Liga abgeben, sind für die Topteams weiterhin ein echtes Schreckgespenst. Auch der Tabellen-Zweite Borussia Mönchengladbach musste dies am Sonntagmittag feststellen und trat mit einer 24:29 (13:13)-Niederlage im Gepäck die Heimreise an. „Ich bin wirklich hochzufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Das wäre ich sogar gewesen, wenn wir verloren hätten. Aber heute gibt es wirklich nichts zu meckern“, befindet ein spürbar glücklicher Trainer Ljubomir Cutura. Der hatte zuvor einen vor allem kämpferisch beeindruckenden Auftritt der Seinen beobachtet. „Ein Sonderlob geht an Tim Legermann, der heute nicht nur in der Offensive, sondern auch in der Defensive eine starke Leistung gebracht hat. Aber eigentlich muss ich wirklich jeden Spieler loben“, sagt Cutura. Der ist mit der Hinrunde insgesamt zufrieden. „Wenn wir die Pflichtpunkte gegen die letzten Drei geholt hätten, wären wir Zweiter. Das zeigt: Es war insgesamt eine Hinrunde, mit der wir ob des schmalen Kaders sehr gut leben können. Nur mit dem Spiel gegen Neuss war ich nicht zufrieden“, sagt der Übungsleiter. Sein Team steht nach der Hälfte der Spiele mit 14 Zählern auf einem sicheren siebten Platz.