Großes Reitturnier am Hökendyk Turnier der „Jungen Pferde“ in Krefeld mit schweren Prüfungen

Als erster Saison-Highlight des Pferdesports in Krefeld findet von heute bis Sonntag das Turnier der Jungen Pferde auf der Reitanlage Kühnen am Hökendyk mit einer der höchstdotierten Springprüfungen des Rheinlands in dieser Art von Wettbewerben für junge Pferde statt. In Krefeld wurde noch nie ein so hoch dotiertes Springen mit 5000 Euro ausgeschrieben.