Fußball : Bockum will gegen Fortuna Schützenfest verhindern

Krefeld Am heutigen Dienstag kommt es um 18.30 Uhr am Prozessionsweg zum Duell David gegen Goliath.

(hgs) Vielleicht waren die Spieler des Fußball-A-Ligisten TSV Bockum am Sonntag in ihrem ersten Punktspiel der Saison mit den Gedanken schon bei ihrem „Spiel des Jahres“ am heutigen Dienstag (18.30 Uhr) gegen den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf. Denn Trainer Andre Rogge war nach dem 1:1 beim SSV Strümp mit der Leistung seiner Schützlinge überhaupt nicht zufrieden. An seiner Vorfreude auf das Duell David gegen Goliath ändert sich aber nichts. Wie vor zwei Jahren wollen sich die Bockumer so gut es geht verkaufen, nach Möglichkeit eine erneute zweistellige Niederlage verhindern und einen Treffer erzielen. Das gelang damals bei der 0:14-Niederlage nicht. Den 15. Gegentreffer verhinderte Nachwuchstorwart Niklas Neuenhaus, der einen Elfmeter hielt und hinterher von den Bockumer Fans wie ein Held gefeiert wurde. Mittlerweile hat sich das Gesicht des A-Ligisten stark verändert. Es gibt nur noch für wenige Spieler ein Wiedersehen mit der Fortuna. Der Rest freut sich umso mehr auf das Spiel ihres Lebens.