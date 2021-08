Tennis-Bundesliga : Travaglia sichert Blau-Weiß den Klassenverbleib

Krefeld Der Italiener gewann im Heimspiel gegen Köln das Spitzeneinzel und sicherte den Krefeldern damit vorzeitig den notwendigen dritten Punkt. Publikumsliebling Paolo Lorenzi spielte zum letzten Mal für das Stadtwaldteam.

Vor dem ersten Ballwechsel des Tages knisterte es auf der Tennisanlage an der Hüttenallee nur so vor Spannung. Die Gäste waren mit dem bestmöglichen Aufgebot angereist und traten im Einzel mit den Kaderspielern von Position vier bis sieben an. „Zwei unserer Spitzenspieler sind bereits in Amerika, einer ist verletzt“, sagte Kölns Geschäftsführer Robert Haake. Aufgrund der Weltrangpositionen traten die Blau-Weißen als Favorit an. Das wurde zunächst von Beginn an deutlich. Denn Andrea Arnaboldi an Position vier und Federico Gaio an Position zwei gingen gleich weit in Führung. Doch Gaio verspielte im ersten Satz eine 5:1-Führung. Sein Gegner Dustin Brown präsentierte sich wie schon so oft zwischen Welt-und Kreisklasse, spielte plötzlich konstant stark und drehte das Match mit einer 6:5-Führung. Gaio rettete sich in den Tiebreak, wo er seine Stärken ausspielte und gewann. Der zweite Satz verlief bis zum 5:5 ausgeglichen, als Brown ein Break gelang und den Satz für sich entschied. Den Match-Tiebreak bestimmt dann aber der Italiener von Beginn an und setzte sich deutlich mit 10:3 durch. Arnaboli musste im zweiten Durchgang den Satzausgleich hinnehmen, behielt aber im Match-Tiebreak die Nerven, den er souverän für sich entschied. Damit war das rettende Ufer für die Krefelder schon mit einem großen Schritt (2:0-Führung) erreicht.