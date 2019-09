Tischtennis : Titel für Kopp, Erkis und Beneke

Krefeld Knapp über 200 Teilnehmer nahmen an den Kreismeisterschaften im Tischtennis teil.

(RP) Sie ist mit Abstand die Jüngste. Ganz ruhig geht sie an den Tisch. Sie steht im Finale der Mädchen 18-Konkurrenz. Voll konzentriert spielt Sina Meens (11) vom TTC Straelen/ Wachtendonk die „großen“ Mädchen an die Wand. An diesem Sonntag gewinnt sie ihr zweites Einzelfinale des Wochenendes. Bereits einen Tag zuvor gewann sie die Mädchen 15-Konkurrenz. Eine vergleichbare Bilanz kann Johann Kopp (11) vom SV BR Forstwald vorweisen. Am Samstag gewann er in der Neuauflage des Vorjahresfinales gegen Marvin Krakau (SC BW Mülhausen). Im Vorjahr unterlag er Krakau noch etwas unglücklich. Nun glückte ihm die Revanche. Am Sonntag siegte er in der Altersklasse Jungen 13 gegen seinen Vereinskollegen Elias Addo.