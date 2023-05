Tennis-Verband Niederrhein Vereine stimmen gegen die Wettkampfgebühr

(hgs/lus) Im großen Saal des Hotels Bredeny im gleichnamigen Essener Stadtteil blieben am Montagabend bei der Jahreshauptversammlung des Tennisverbandes Niederrhein (TVN) nur noch wenige Stühle frei. Vertreter von 100 der insgesamt 416 Vereine aus dem Gebiet des TVN waren erschienen. Kein Wunder, denn es ging mal wieder ums liebe Geld. Am 22. Juli will der Deutsche Tennisbund (DTB) auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung für Medenspieler und Jugendliche ab 11 Jahren ab 2024 eine kostenpflichtige Wettkampfgebühr in Höhe von 20 Euro einführen.