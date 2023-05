Aufstand im TVN Tennisvereine gehen auf die Barrikaden

Der DTB erwartet von der Einführung der DTB-Wettkampfberechtigung bei ca. 400.000 Medenspielern jährliche Mehreinnahmen in Höhe von 8 Mio. Euro. Davon sollen 50 %, also 4 Mio. Euro, an die jeweiligen Landesverbände ausgeschüttet werden. Der TVN würde so geschätzte Mehreinnahmen in Höhe von ca. 300.000 Euro jährlich erhalten. Der DTB will mit diesen Erlösen ein vermeintliches strukturelles Defizit (dessen Höhe er nicht offenlegt) ausgleichen und darüber hinaus dauerhafte Mehreinnahmen generieren.