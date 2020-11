Galopprennen im Stadtwald : SWK-Herzog-von Ratibor-Rennen ohne Zuschauer

Krefeld Beim Krefelder Galopprenntag am Sonntag werden sieben Rennen gestartet. Lokalmatador Palimero Favorit im Großen Preis der Sparkasse. Im ersten Rennen gehen ganz junge Pferde an den Start.

Drei Sieger : 1.R. Nr.3 Nona (Andre Best). 3.R. Nr.2 Sarino (Alexander Pietsch). .R. Nr.1 Northea Star (Andre Best).

Zwei Pferde stehen im Herzog von Ratibor-Rennen in klarer Favoritenrolle: Gestüt Auenquelles Virginia Storm (Andrasch Starke), den der alte und neue Championtrainer Henk Grewe trainiert, und der von Andreas Wöhler für Dr. Christoph Berglar betreuter Novellini (Jockey-Champion Bauyrzhan Murzabayev). Beide haben sich bereits ein Mal getroffen, Anfang Oktober hatte in Düsseldorf Virginia Storm hauchdünn das bessere Ende für sich. Am morgigen Sonntag steht somit die Revanchepartie an.

Der mit 12.000 Euro dotierte Große Preis der Sparkasse Krefeld ist ein Ausgleich 1, also ein Handicap der höchsten Garnitur. Das Krefelder Stadtwald-Quartier von Mario Hofer ist durch Gestüt Etzeans Palimero in dieser über 1700 Meter führenden Prüfung vertreten. Das wird gegen gestandene Handicapper eine schwere Aufgabe für Hofers Dreijährigen. Palimero hat nach sehr guten Leistungen als Zweijähriger erst beim zehnten Start seine Maidenschaft abgelegt und auch die Strecke von 1700 Meter könnte ihm auf dem weichen Boden etwas lang werden.

In der ersten Prüfung des Tages werden die zweijährigen Youngster in die Startbox-Anlage geführt. Die meiste Erfahrung bringt dabei Mario Hofers Ariadne, sie hat bereits vier Starts absolviert, mit. Im Sattel von Ariadne sitzt die derzeit beste deutsche Reiterin Sibylle Vogt, die in diesem Jahr in Deutschland bereits 33 Rennen gewinnen konnte. Hinzu kommen noch etliche weitere Erfolge in Frankreich. Die Rennerfahrung sollte Ariadne zumindest in die Platzierung helfen. Zu ihren Gegnern zählen auch Koba aus dem Stall von Erika Mäder und Lou Warrior, trainiert von Hans Albert Blume. Der Renntag könnte mit einem Krefelder Sieg enden, wenn Erika Mäders Wild Papillon im siebten Rennen seine Siegesserie weiter ausbaut.