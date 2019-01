Wasserball: SV Bayer reist zum Topspiel nach Hannover

Krefeld Mit einem Sieg können die Uerdinger Wasserballerinnen die Tabellenspitze in der Bundesliga erklimmen.

(F.L.) Gleich mit einem Knallerduell starten die Wasserballerinnen des SV Bayer Uerdingen in das neue Jahr, denn der Gegner am Samstag um 16 Uhr ist der aktuelle Tabellenführer WaSpo Hannover. Mit einem Sieg in der niedersächsischen Landeshauptstadt kann das Team von Trainer George Triantafyllou selber an die Spitze stürmen. Der Uerdinger Übungsleiter darf in dieser Partie selber allerdings nicht am Beckenrand stehen,da er wegen einer roten Karte vom Spiel gegen Chemnitz gesperrt ist. Für ihn springt Horst Hartung als Trainer ein, welcher vor kurzem eigentlich seine lange Karriere beendete hatte, wohl aber nicht so ganz ohne Wasserball sein kann. Für dieses Topspiel wurde während der Winterpause auch ordentlich geackert. Am zweiten Weihnachtstag ging es mit Triantafyllou für fünf Tage ins Trainingslager nach Athen, wo gegen Top-Mannschaften aus der ersten griechischen Liga getestet wurde was das Zeug hielt. In den vergangenen zwei Wochen gab dann nochmals extra Schwimmeinheiten, um auch gegen Hannover wieder auf die konditionelle Stärke und Ausdauer setzen zu können. „Waspo ist eine der erfahrensten Mannschaften in der Liga. Ich glaube aber, dass meine Mädels das auch ohne mich am Beckenrand schaffen werden“, sagt Triantafyllou.