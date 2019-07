Eishockey-Oberliga : Stürmer aus Amerika für den KEV

Krefeld 24-jährige Jeremiah Luedtke verstärkt das Eishockey-Oberligateam.

(JH) Der Krefelder EV 81 gab am Freitag die Verpflichtung des 24-jährigen Amerikaners Jeremiah Luedtke bekannt. Er ist nach Michael Jamieson, der aus Neuwied an die Westparkstraße wechselt, der zweite Kontingentspieler im neuen Oberligateam der Schwarz-Gelben. Luedtke soll den Sturm der Auswahl von Chef-Trainer Elmar Schmitz verstärken.

Der Stürmer verbrachte die vergangen vier Spielzeiten an der Universität of Alaska-Anchorage in der NCAA, der stärksten College-Liga in den USA, er kam in 114 Spielen auf 41 Scorerpunkte.