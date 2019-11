Tennis : Spielgemeinschaften sind in Mode

Helga Nauck vom Crefelder HTC, die im Sommer auch international sehr erfolgreich war, führt das Niederrheinliga-Team der Damen 40 des Vereins auf der Spitzenpostion an. Foto: nauck

Krefeld In der Tennis-Winterhallenrunde sind auch Mannschaften mit Aktiven aus zwei Vereinen gemeldet.

Am Wochenende heißt es auch in der Tennis-Winterhallenrunde wieder „Spiel, Satz und Sieg. Von der Niederrheinliga bis zu den untersten Klassen haben zahlreiche Vereine ihre Mannschaften gemeldet. Die Winterhallenrunde ist eine eigenständige Spielrunde für Mannschaften und ist mit der Medenrunde im Sommer und deren Mannschaftsmeldungen nicht identisch. Die Niederrheinliga ist hierbei die höchste Klasse. Die Meldungen im Winter sind deutlich geringer als im Sommer, doch zahlreiche Teams nutzen die Wintermonate, um ihren Spielrhythmus nicht zu verlieren. Hierbei ist interessant, dass sich immer häufiger kleine Spielgemeinschaften bilden, in denen Spieler aus verschiedenen Vereinen sich zu einer Mannschaft zusammen finden.

So geschehen auch beim CSV Marathon, wo die Herren 55 in der Niederrheinliga antreten. Mannschaftsführer Rolf Klein tritt mit einem schlagkräftigem Team auf, da sich der CSV mit drei Akteuren des Crefelder TC verstärkt hat. „Wir spielen dennoch nur um den Klassenverbleib, denn die Liga ist sehr stark“, sagte Klein. Mit Klaus Rudowski, Wolfgang Haarmann und Stefan Robben spielen drei Akteure des Nachbarclubs CTC beim CSV. Dabei übernimmt Rudowski die Spitzenposition. Ihm folgen Ralf Balve, Rüdiger Weiß, Armin Biermann und Ralph Achenbach vom CSV-Team. Acht Mannschaften mischen in dieser Altersklasse mit. Den Auftakt macht der CSV am Samstag mit dem Heimspiel gegen den TC Essen-Süd. Die Winterrunde wird hier erst am 21. März 2020 beendet.

Aufstellungen Niederrheinliga Herren 55 CSV Marathon: Klaus Rudowski, Ralf Balve, Rüdiger Weiß, Armin Biermann, Wolfgang Haarmann, Ralph Achenbach, Stefan Robben, Rolf Klein Herren 65 BW Krefeld: Peter Lehnen, Richard Pardon, Roman Kroll, Horst-Dieter van de Loo, Hans-Wilhelm Schatz, Jürgen Volland, Erwin Niels, Wolfgang Herchenhan. Damen 40 Crefelder HTC: Helga Nauck, Anne Haerdle, Rieke Hammes, Silke Galla, Maike Klein, Gaby Dahler, Ira Aufenanger, Anja Funkel, Ina Frank, Nicola Wellen-van Fürden, TG Willich: Petra Polak, Claudia Eberhardt, Ulrike Hahne, Christiane Reinhardt, Heike Reimann, Sabine Reinwald, Svenja Rockstedt, Elke Wiedmann, Damen 50 CSV Marathon: Ulrike Theil, Hildegard Frauenrath, Ulrike Konietzko, Angela Tomic, Marion Winzen, Caren Kähler, Renate Stoffel, Birgit Schlagregen. TC RW Grefrath: Andre Königs-Hüneburg, Roswitha Hoeren, Andrea Röskes, Hedwig Pauly-Paulanyi, Susanne Kranzusch, Christiane Vanck, Evelyn Oeking, Helga Frehen, 1.Verbandsliga Herren 40 TV 03 SG Krefeld: Johannes Korneli, Stefan Wolf, Sven Beine, Mark-Lothar Claesges, Jörg Schmidt, Roel Feyen, Guy De Smet, Alexander Konrad, TK RW Kempen: Frank Schuffelen, Michel Rathmackers, Nils Wefers, Gunther Schabio, Stephan Mayer, Thomas Kroppen, Christian Lehmann. Herren 50 TV 03 SG Krefeld: Guy De Smet, Patrick van Dusschoten, Christopher Niesert, Mirko Fuldner, Stefan Ewalds, Nicholas Everts, Sven Schäfer, BW Krefeld: Michael Kirsten, Horst Starsetzki, Oliver Pasch, Olaf Stiller, Wolfgang Nonn, Dirk Hüschen, Thomas Engels, Stefan Hobrecker, TC Schiefbahn: Carsten Schwennicke, Udo Ballmann, Thomas Mitsch, Norbert Reif, Volker Larmann, Lars Nehrling, Elmar Claus, Herren 55 GWG Krefeld: Jörg Lutterbeck, Thomas Genzel, Hartmut Schwarz, Rudolf van Kaldekerken, Karsten Beyer, Karsten Schnitzler, Ralf Ginsberg. Crefelder HTC: Timm Wiegmann, Andreas Gabelin, Thomas Conzendorf, Udo Hufen, Andre Kaiser, Friedhelm Funkel, Ulrich Kiffe, Georg Cornelius, Damen 40 TC GW St. Tönis: Verena Prade, Angela Grimm, Melanie Zils, Andrea Braune, Katja Überall, Manuela Freitag, Carmen March, Carina Bleses. Damen 50 Crefelder HTC: Gabrielle Benger, Corinna Baumann, Antje Wiegmann, Ira Aufenanger, Nicola Wellen-van Fürden, Petra Kielich, Renate Frohn Hülser SV: Bettina Jochum, Beate Paschke, Anke Mühlbeyer, Heidi Schmitz, Kornelia Musiol, Carin Eichholz, Heike Storb.

Auch bei den Herren 65 von Blau-Weiß Krefeld tritt ein gemischtes Team an. „Wir sind ein Zusammenschluss der 70-er und 65-er-Altersklassen, ergänzt um Spitzenspieler Peter Lehnen, der früher bei Blau-Weiß gespielt hat und jetzt im Sommer bei der TG Gahmen kämpft“, berichtet Hans-Wilhelm Schatz, der Mannschaftsführer der Blau-Weißen. Das Stadtwaldteam strebt einen sicheren Platz im Mittelfeld an und somit auch den Klassenerhalt. Zum Auftakt steigt am Samstag das Heimspiel gegen den DSD Düsseldorf, einem der Favoriten der Liga.

Verstärkt mit Rieke Hammes und Maike Klein vom TV 03 SG Krefeld treten die Damen 40 des Crefelder HTC zur Winterrunde in der Niederrheinliga an. Auch Anne Haerdle, ebenfalls TV 03 SG, kehrt für die Hallenrunde zu ihrem Stammverein CHTC zurück. „Wir testen die Spielklasse für den kommenden Sommer. So können wir sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommt“, sagt CHTC-Mannschaftsführerin Nicola Wellen-van Fürden und erinnert daran, dass ihr Team im Sommer in die Niederrheinliga aufgestiegen ist. Interessant wird der sechste Spieltag (14.3.20), wenn das Derby gegen die TG Willich ansteht.