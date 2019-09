Jugend-Fußball : Siegreicher Auftakt für A-Jugend des KFC und VfR

Krefeld Fußball: B-Jugend des KFC spielt holt einen Punkt.

(F.L.) Die A-Junioren des KFC Uerdingen sind mit einem 2:1 beim VfB Hilden erfolgreich in die Niederrheinliga-Saison gestartet. In einer Partie, die von viel Nervosität geprägt war, fand der KFC vor der Pause keinen Zugriff und geriet sogar mit 0:1 in Rückstand (2.). Nach der Halbzeitpause stellte KFC-Trainer David Beine das System um und schickte zwei Stürmer auf den Platz. Und das mit Erfolg, denn Marcel Kretschmer (62.) und Mehmet Cetin (80,) drehten das Spiel. „Heute hat man gesehen, dass meine Mannschaft funktioniert, das war wichtig für uns“, sagte Beine.