Am Hülser Berg Seidenraupen Cross auch mit Hunden

Über Stock und Stein geht es am 17. September wieder beim bereits 11. Seidenraupen Cross rund um den Hülser Berg. Vom Sportplatz Hölschen Dyk aus können Laufbegeisterte den sechs oder den 16 Kilometerlauf absolvieren. Dazu gibt es wieder Rennen für Kinder und Staffeln. Zum ersten mal bietet der 2014 gegründete Verein Seidenraupen eine Wanderung an. „Das haben wir uns beim Hinsbecker Höhenlauf abgeschaut. Da haben wir gemerkt, dass viele Leute so eine Strecke mal in Ruhe gehen wollen“, sagte Manuel Kölker, Vorsitzender und Mitbegründer des Vereins, am Mittwoch bei der Pressekonferenz im Nordbahnhof.