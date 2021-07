Ein emotionaler Erfolg : Sebastian Breuer ist Europameister der Mountenbiker

Krefeld Der Krefelder erlebte im spanischen Vielha im Nordwesten Kataloniens einen emotionalen Wettkampf. Den Sieg widmete er seinem verstorbenen Freund. Kurz vor der EM wurde er aus dem Kader der Nationalmannschaft gestrichen.

Den 26. Juni 2021 wird der Krefelder Sebastian Breuer nicht vergessen: An diesem Tag wurde der 31-Jährige im spanischen Vielha Europameister im Mountainbike. Es war ein unglaublich emotionaler Erfolg – und das nicht nur aufgrund der sportlichen Leistung, sondern weil er einem kurz zuvor verstorbenen Freund das Versprechen gab, diesen Titel zu gewinnen. „Den Sieg widme ich ihm. Für mich war dies alleine emotionell unglaublich, dass ich dieses Rennen gewinnen konnte“, berichtet der Mountainbiker. Zudem war der Titelgewinn auch eine Genugtuung gegenüber dem Bund Deutscher Radfahrer, der den in Kassel geborenen Breuer kurz vor der Europameisterschaft aus dem Kader der Nationalmannschaft strich.

Es war ein warmer Sommertag im spanischen Vielha, das sich im äußersten Nordwesten Kataloniens im Val d’Aran befindet. Montainbiker Sebastian Breuer befindet sich bei der Europameisterschaft im Herzen der spanischen Pyrenäen an der Grenze zu Frankreich. Vor ihm liegt eine Strecke von 213 Kilometern, auf der er einen Höhenunterschied von 6.500 Metern zu bewältigen hat. „Die besondere Schwierigkeit an der Strecke waren zum einen die steinigen Downhills und zum anderen das Durchqueren der Flüsse. Aber auch die Temperaturunterschiede zwischen Berg und Tal hatten es in sich“, berichtet Breuer. So waren es unten um die 28 Grad, auf den höchsten Punkten der Strecken nur noch 10 bis 15 Grad. Doch der Krefelder trotze allen Widrigkeiten und fuhr nach 10 Stunden und 38 Minuten unbeschadet ins Ziel und holte sich den EM-Titel. Bei der Strecke verbrannte der 31-Jährige unglaubliche 9000 Kalorien.