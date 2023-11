Sonntag im Stadtwald Saison-Finale auf der Galopprennbahn

Der Krefelder Rennclub und die SWK laden am Sonntag mit ihrem großen Familien-Spaß-Programm zum Finale der Galoppsaison 2023 in den Stadtwald ein. Das erste Rennen wird um 10.45 Uhr gestartet, die ersten vier Rennen werden via französischem TV-Kanal Equidia live aus dem Stadtwald in die über 13.000 Wettannahmestellen in Frankreich übertragen.