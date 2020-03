Krefelder Galopprennbahn : Rennclub verschiebt den Saisonstart

Krefeld Der Krefelder Rennclub hat den Saisonstart der Galopper in Krefeld abgesagt. Ob der Renntag im Stadtwald nachgeholt wird, ist noch offen.

Die steigende Anzahl von Coronavirus-Infektionen hat das Land Nordrhein-Westfalen dazu veranlasst, Veranstaltungen die von mehr als 1.000 Gästen besucht werden, abzusagen. Dazu zählt leider auch der erste Renntag im Krefelder Stadtwald, der für den 22. März geplant war. „Wir haben seit einigen Tagen Bedenken. Uns wurde die Entscheidung durch die Landesregierung genommen. Der Schutz und die Sicherheit der in- und ausländischen Bevölkerung hat oberste Priorität für uns, auch wenn das gesamte Rennclub-Team enttäuscht über die Entwicklung ist.“, so Rennclubpräsident Jan A. J. Schreurs. Noch offen ist, ob der Renntag eventuell zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird. „Unser Blick richtet sich nun auf den April-Renntag, Sonntag 26. April 2020, den SWK Familienspaß, an dem das Dr. Busch Memorial (Gruppe III) ausgeschrieben ist. Die Verantwortlichen hoffen, dass der verspäteten Saisoneröffnung nichts im Wege stehen wird.