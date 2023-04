Samstag erstes Heimspiel Topfavorit Krefeld Ravens startet in die Saison

Er selbst gehörte einst zu den ers­ten Deutschen, die den Sprung an ein US-College schafften. In den vergangenen Jahren war er als Defense-Line-Coach in Krefeld aktiv und machte sich vor allem mit seiner Fachkenntnis und seinem Feu­er einen Namen. Der neue Offense-Coordinator Steffen Breidenbach kam sogar aus der Profiliga ELF, der Defense-Coordinator Sebastian Na­wroth zeigte schon als Spieler, wie viel Sachverstand er mitbringt. Au­ßerdem gibt es neu einen Special-Teams-Coordinator in Jens Rosen­zweig, der in diesen wichtigen Spielsituationen für ganz neue Qua­lität sorgen soll. Auch unter den Positionscoaches kamen neue Exper­ten. In Paul Gummelt (Linebacker), Detlef Kampf (Receiver) oder Zoltán Nagy (D-Line) sind Topleu­te unter den Neuzugängen zu finden.