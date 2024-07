American Football Wie wichtig die Ravens schon im Krefelder Sport sind

Doch schon die ersten Partien mit großem Programm, damals noch an der Sportanlage im Kaiser-Wilhelm-Park, zeigten: Man will den Ankündigungen auch Taten folgen lassen. Es folgte ein beispielloser Marsch durch die Ligen. Bis heute gab es nur eine einzige Niederlage und, gestoppt nur ein einziges mal durch besagte Niederlage und natürlich durch die ausgefallene Corona-Spielzeit, das Team stieg sonst in jedem Jahr auf und steht heute, als souveräner Tabellenführer der dritthöchsten Spielklasse, der Regionalliga, an der Schwelle zur GFL2, also der zweiten Bundesliga. Die Spiele finden heute vor bis zu 2000 Zuschauern in der Grotenburg statt. Entsprechend groß ist die Rolle der Ravens in der Sportstadt Krefeld.