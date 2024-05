American Football Krefeld Ravens feiern gegen Cardinals fünften Sieg in Folge

Fünf Spiele, fünf Siege: Besser könnte die Bilanz der Krefeld Ravens auch in der stark eingeschätzten Regionalliga nicht sein. Am Sonntag legte das Team von Headcoach Kai Schreckenberg den nächsten Saisonerfolg hin. Dabei war der Sieg im Rückspiel bei den Assindia Cardinals aus Essen ein wesentlich härteres Stück Arbeit, als nach den Eindrücken des Hinspiels vor Wochenfrist zu erwarten gewesen war. Die Krefelder siegten am Ende zwar erneut deutlich mit 31:7 (10:0), hatten dabei aber speziell im ersten Durchgang mehr Probleme als erhofft.