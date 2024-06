American Football Krefeld Ravens gehen mit Kantersieg ins Topspiel

So war es eine insgesamt starke Leistung in einem dominanten Spiel, in dem man sich aber auch zwei Schwächen nach der Halbzeit erlaubte, die der gute Gäste-Receiver Marco Jünger zu zwei Touchdowns verwandelte. Daran müssen die Krefelder in Hinblick auf das kommende Spiel fraglos arbeiten, denn in genau einer Woche, am 29. Juni, um 15 Uhr ist mit den Cologne Crocodiles einer der Mitfavoriten der Regionalliga West zu Gast in der Grotenburg. Dann müssen die Raben sicher in mancher Hinsicht klarer spielen, denn manchmal machten es die Gamecocks speziell in der Defensive zu leicht. Dennoch: Mit jetzt sechs Siegen ohne Niederlage steht das Team von Kai Schreckenberg perfekt da.