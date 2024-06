American Football Ravens setzen Statement im Topspiel gegen Cologne Crocodiles

Das beeindruckendste individuelle Play der Partie hatte wohl Safety Oshodin, der unmittelbar vor der Halbzeit einen langen Passversuch der Gäste an der eigenen 19-Yard-Linie abfing, starke Blocks von seinen Mitspielern erhielt und den Ball schließlich über 81 Yards zum Touchdown in die Endzone trug. Spätestens mit dieser Aktion war der Widerstand der Gäste gebrochen, obschon diese keineswegs ein schlechtes Spiel boten. Doch was immer sie in Offensive oder Defensive versuchten: Stets hatten die Ravens eine Antwort. Das zeigt sich auch darin, dass die Krefelder erst tief im letzten Viertel des Spiels das erste Mal den Ball per Punt abgeben mussten.