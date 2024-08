American Football Akiva Wedge rettet Ravens in Solingen bei den Paladins

Doch was das Team dann zeigte, war eine starke Moral. Die Mannschaft von Headcoach Kai Schreckenberg kämpfte, kam auch spielerisch besser in die Partie und hatte in Akiva Wedge einmal mehr den überragenden Akteur. Der frisch um zwei Jahre verlängerte US-Boy lief selbst dreimal in die Endzone, erlief eine weitere Two-Point-Conversion, also einen Versuch eines zweiten Extrapunktes nach erfolgreichem Touchdown, und warf ein weiteres Mal den Ball zu einem Endzonenbesuch erfolgreich zum Mitspieler. Dieser war der Amerikaner Cody Galea, der einmal mehr zu einem Topspiel für die Ravens auflief. Bereits in der Vorsaison hatte sich der NFL-erfahrene Linebacker zu den Speilen gegen die Minden Wolves zu einem Einsatz für die Krefelder bereit erklärt und hatte so viel Spaß, dass er auch diesmal wieder einflog. Und auch ein weiterer Topspieler stand parat: Receiver Moussa Keita, in der Vorsaison MVP der Ravens und eigentlich in einem Auslandsjahr in den USA, flog eigens für die Partie über den Großen Teich.