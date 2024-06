Football in Krefeld Krefeld Ravens wollen die Spitze zurückerobern

Und auch personell hat das Team einige Schwierigkeiten. Viele Leistungsträger fallen aktuell verletzt aus und so werden speziell in der Offensivlinie Spieler auflaufen, die sonst auf ganz anderen Positionen daheim sind. „Sicher haben wir einige Ausfälle, aber wir haben starke und tolle Jungs mit hervorragendem Charakter, die sich in den Dienst des Teams stellen und dann eben diese Positionen übernehmen. Wir haben da eine ‚next-man-up-Mentalität‘, wie man in den USA sagt. Wir jammern nicht, sondern nehmen die Situation an und glauben an unser Team“, betont Headcoach Kai Schreckenberg, der einst selbst an einem US-College auf höchstem Niveau spielte.