Vor dem Spitzenspiel Krefeld Ravens wollen mit „Gameweek“ den Fokus erhöhen

Für die Trainingseinheiten in dieser Woche und der kommenden ist der Gameweek-Modus ebenso stilgebend. „Wir machen in diesen Einheiten ein anderes Konzept. Es gibt dann keine langen Erklärungen mehr und keine großen Installments, also keine wirklich neuen Dinge, sondern es geht darum, die Dinge, die wir schon haben, in Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Wir wollen mit hoher Taktzahl und vielen Wiederholungen viel Fluss in unsere Aktionen bringen. Wir wollen in Solingen unsere Plays wirklich flüssig bringen und die Paladins mit schnellem Spiel in Bedrängnis bringen“, sagt der Coach.