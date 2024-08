American Football Ravens trotzen im Topspiel auch erneuten Disziplinproblemen

Dennoch: Das ewige Thema Disziplin lässt die Ravens einfach nicht los. So stark sie (auch) in dieser Hinsicht gegen Köln agiert hatten, so oft brachten sie sich in Solingen in die Bredouille. Unter anderem wurde ein Ballgewinn durch ein Foul zurückgenommen, was letztlich im Anschluss-Touchdown für Solingen resultierte. „Das darf nicht sein. Gerade die persönlichen Fouls, die Unsportlichkeiten, sind eine Katastrophe“, schimpft er. Es ist ein ewiges Thema bei den Ravens, das keiner der bisherigen Coaches in den Griff bekam. Die Hoffnung ist, dass das Team aus der Erfahrung im Topspiel, dass es wirklich eng wird, lernt. „Denn spätestens, wenn es mit dem Aufstieg klappen sollte, ist das nicht mehr zu kompensieren“, betont Schreckenberg.