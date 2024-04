American Football Ravens peilen Durchmarsch in die zweite Liga an

Am Sonntag starten die Krefeld Ravens in die neue Footballsaison. Das erste Heimspiel der 3. Liga findet in der Grotenburg gegen die Blackhawks aus Münster statt (Samstag, 15 Uhr). Das die Mannschaft gut drauf ist, bewies das zweite und finale Testspiel der Ravens am vergangenen Sonntag gegen die Kaiserslautern Pikes. Erst nachdem die Ravens bereits vier Touchdowns und ein Fieldgoal erzielt hatten, kamen die Pikes zu ersten Erfolgen in Form von sustantiellem Raumgewinn. Da aber war das Spiel bereits entschieden.