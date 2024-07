American Football Krefeld Ravens dominieren den bisherigen Saisonabschnitt

Für Headcoach Kai Schreckenberg ist der Grund für die Dominanz vor allem in der Arbeitsmoral begründet. „In Nordamerika spricht man von ‚outworking the opponent‘ und ‚going the extra mile‘. Also im Endeffekt: härter arbeiten als der Gegner“, sagt der früher am US-College aktive Übungsleiter. „Und ich denke, genau das tun wir. Ich will den Gegnern hier gar nichts wegnehmen, aber wenn ich sehe, mit welcher Akribie Steffen Breidenbach (Offense Coordinator), Sebastian Nawroth (Defense Coordinator) und auch Mike Schwarz (Special Teams Coordinator) und der Rest arbeiten, das ist schon beeindruckend“, schwärmt er. Die schnelle Entwickelung des Teams sei auch eine Herausforderung.