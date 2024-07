American Football Das macht J’Mari Davis zum X-Faktor der Ravens

In der vergangenen Spielzeit war er bereits in Augsburg aktiv. Dort gefiel es ihm ebenfalls sehr gut. „Da unten ist es landschaftlich superschön, viele alte Städtchen und so weiter. Aber auch die Gegend hier hat viel für sich“, sagt er. Besonders wohl fühlt er sich aber bei den Ravens selbst. „Ich liebe es in diesem Team, wirklich! Man hat wirklich das Gefühl, Teil einer Familie zu sein. Jeder arbeitet für ein gemeinsames Ziel, jeder will die Meisterschaft, den Aufstieg. Und es gibt eigentlich keine persönlichen Eifersüchteleien. Wir haben denselben Traum, das selbe Ziel und auch die Verantwortlichen behandeln mich gut. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, es ist perfekt hier.“