American Football Die Ravens stehen vor dem wichtigsten Heimspiel der Saison

Dennoch sind die Kölner hochmotiviert vor der Begegnung, wurden gar auf dem Transfermarkt aktiv und holten einen neuen US-Quarterback in ihre Reihen. Der soll die Angriffe orchestrieren und vor allem für Überraschungen beim Angriffsspiel sorgen. Denn das starke Scoutingteam der Raben hat naturgemäß keine Videos von ihm im Spiel mit seinen neuen Mitspielern. Gerade für den akribischen Defense-Coordinator der Ravens, Sebastian Nawroth, durchaus ein Problem, kann er seine Abwehr so doch nur schwer vorab auf die Spielzüge der Gäste abstimmen. Nicht nur deshalb verspricht die Partie das bislang vielleicht größte Highlight in der Grotenburg in der Spielzeit 2024 zu werden, denn gegen die Paladins treten die Krefelder ob des für Laien etwas gewöhnungsbedürftigen Spielplans der Liga nur einmal, und das auch noch auswärts, an.