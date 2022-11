American Football : Ravens bitten ihre Spieler zum „Combine“

Krefeld Die Krefelder Footballer veranstalten am Donnerstag in Zusammenarbeit mit dem SC Bayer Uerdingen einen Leistungstest. Auf den Trainerpositionen gibt es für die kommende Saison einige Veränderungen.

Ein solches Combine veranstalten am Donnerstag auch die Footballer der Krefeld Ravens. In Zusammenarbeit mit dem SC Bayer Uerdingen werden die Ravens-Spieler in vier Katego­rien schwitzen und ihre Leistungs­daten zeigen. Für Ravens-Headcoach Kai Schreckenberg ein wichtiger Teil der Saisonvorbereitung, Leis­tungsbewertung und Trainingssteue­rung. „Wir erhalten so wichtige Da­ten darüber, welche Stärken und Schwächen unsere einzelnen Spieler haben und wo wir gezielt im Winter arbeiten müssen. So gibt es eine Basis, auf der wir dann aufbauen können und die Entwicklung nach ei­nem weiteren Test im Frühjahr zeigt uns, wie die Arbeit über den Winter sich ausgewirkt hat“, erläutert er.

Mit anderen Worten: Es lässt sich durchaus ablesen, welcher Spieler wie intensiv gearbeitet hat. In ei­nem Team, in dem durch weitere starke Zugänge in den vergangenen Tagen der Konkurrenzkampf sicher nicht geringer werden dürfte, dürf­ten die Daten in Härtefällen durch­aus auch darüber entscheiden, wel­cher Spieler es zu Spielen in den Kader schafft und für welchen nur der Platz auf der Tribüne bleibt. Hierfür gibt es auch eine weitere Grundlage: Trainingsbeteiligung. „Wer voll am Training Teilnimmt be­kommt eine 100 Prozent Teilnahme. Das gilt auch für Spieler, die zwar verletzt sind, aber erscheinen und sich einbringen, indem sie filmen, Dummys halten und so weiter. Wer unentschuldigt fehlt, der bekommt minus 100 Prozent. Für Spiele kommt überhaupt nur in Frage, wer mindes­tens 50 Prozent der Punkte erreicht“, erläutert Schreckenberg.