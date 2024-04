Amercian Football Krefeld Ravens mit perfektem Saisonstart gegen Münster Blackhawks

Auch im zweiten Viertel war es ein „Big Play“, also eine herausragende Einzelaktion, diesmal durch Wedge, das den zweiten Touchdown, diesmal per Pass auf den ebenfalls neuen Jakob Bojko, vorbereitete. Nach dem Seitenwechsel aber dominierten zu­nächst die Gäste und kamen durch einen „Pick-Six“, einen abgefange­nen Pass von Wevelsiep, der direkt in die Endzone getragen wird, zu­nächst zum Anschluss durch Leon Janeikes. Wenig später ließ die Ra­vens-Defense dann zwar keinen Touchdown, aber ein Fieldgoal zu und so stand es 14:10. Das Spiel drohte zu kippen, doch es war ausge­rechnet Volkov, der nominell hinter Wedge und Leon Hoffmann eher Runningback Nummer Drei ist, der das Team in dieser kritischen Phase auf seinen Schultern trug.