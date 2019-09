Tennis : Ralf Balve hat doppelten Grund zur Freude

Krefeld Der Sportwart des Tenniskreises Krefeld gewann bei den Kreismeisterschaften die Herren 55-Klasse.

(alg) Ralf Balve war als Sportwart des Tenniskreises Krefeld am Samstagabend gleich in zweifacher Hinsicht zufrieden. Zum einen wurden die Kreismeisterschaften nach drei Wochen endlich abgehakt, zum anderen gehört Balve zu den glücklichen 25 Siegern, die in diesem Jahr gekürt wurden.