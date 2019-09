Tennis-Kreismeisterschaften : Ralf Balve glänzt als Organisator und Spieler

Krefeld Die Tennis-Kreismeisterschaften befinden sich in der entscheidende Phase. Horst Giesen freut sich schon auf den Finaltag.

Bei den Damen 50 findet am Mittwoch (17 Uhr) das erste Halbfinale zwischen Birgit Weber (TV 03 SG) und Anja Kirchhoff (TC BR Uerdingen) statt. In den offenen Klassen gab es bei den Herren B ein spannendes Viertelfinale zwischen Tim Luca Dörnemann (Blau-Rot) und Rick Marleaux (TP Fischeln). Im Champions-Tiebreak setzte sich Marleaux nach verlorenem ersten Satz mit 2:6, 6:4, 10:3 durch. Auch zwei weitere Viertelfinalspiele wurden erst im Match-Tiebreak entschieden. Dies gelang Moritz Slomka (Blau-Rot) mit einem 6:7, 6:2, 10:8 gegen Tobias Kant (Oppumer TC) sowie David Bulla (SC Bayer) mit einem 5:7, 6:3, 10:5 gegen Dennis Jagenburg (Crefelder TC). Der vierte Halbfinalist ist Janis Schäfer (TV 03 SG), der gegen Ben Pöhler (TC Strümp) mit 6:2, 7:5 gewann. Bei den Herren A findet am Mittwoch (18.30 Uhr) das erste Halbfinale statt. Der auf Position eins gesetzte Philipp Lemken (Blau-Weiß) spielt gegen seinen Clubkameraden Luca Vogel. „Wir haben in den vergangenen zehn Tagen schon tolle Spiele gesehen. Ich freue mich auf den Finaltag“, sagte Tenniskreis-Vorsitzender Horst Giesen.