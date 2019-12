Jahresrückblick 2019 : Radrennen zu organisieren bedeutet eine Menge Vorbereitung

Krefeld Für den RV Staubwolke Fischeln wird es von Jahr zu Jahr schwerer das Radrennen „Rund in Fischeln“ zu veranstalten, was Traditionsgemäß im Mai eines der ersten Radsport-Events ist, wenn die Freiluftsaison beginnt.

Was er aber zunehmend als problematischer sieht ist die Tatsache, dass es auch im eigenen Verein schwieriger wird Helfer zu finden, die den ganzen Tag auch meist auch für die Vor- und Nachbereitung bereit stehen. Was bei Staubwolke früher alles in Eigenleistung gemacht wurde, geht heutzutage übergreifend an externe Helfer. Sei es die Aufstellung der Beschilderung, Absperrung der Strecke, Reinigung der Strecke, Kuchenspenden und solche Dinge wurden früher von den Mitgliedern selbst durchgeführt. „Heutzutage beauftragen wir Firmen, die das für uns erledigen. Leider sind die Sponsoren oft zurückhaltender, so dass das Geld dann an beiden Seiten fehlt. Mit dem Rennen erwirtschaften wir in der Regel keinen Gewinn, manchmal sogar Verluste“, erklärt Besch weiter. Wie wichtig es ist die Sportveranstaltung anzubieten zeigte sich auch in diesem Jahr bei der 43.Auflage. Mit Lars Linden gewann ein Eigengewächs das Amateurrennen, sein Vereinskamerad Maximilian Eißer entschied das Rennen der U-19-Junioren für sich. „Da zeigt sich unsere starke Jugendarbeit“, sagt Besch und verweist jetzt schon auf den 24.Mai, wann das nächste Rennen stattfindet.