Wasserball : Quartett des SV Bayer sichert das EM-Ticket für 2020

Krefeld (F.L.) Die deutsche Wasserball Nationalmannschaft der Frauen hat ihr ziel erreicht und sich das Ticket für die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Budapest gesichert. Spannender hätten es die Schützlinge um Bundestrainer Arno Troost nicht machen können, denn im Rückspiel gegen Rumänien egalisierten sie die 13:14-Hinspielneiderlage mit einem 10:9, im folgenden Siebenmeter-Werfen machten die dann alles klar.

Maßgeblichen Anteil daran hatte vor allem das Quartett Ira und Gesa Deike, Sophia Eggert und Aylin Fry vom SV Bayer Uerdingen, die nach drei auf deutscher Seite teilweise auch zu hastig geführten Vierteln nach einem Rückstand die Wende herbei brachten. In den letzten vier Minuten drehten sie durch ihre Tore den Rückstand in ein 9:8, was auch die erste deutsche Führung im Spiel war. Beim Stand von 9:9 war es erneut Ira Deike, die der rumänischen Gegnerin den Ball in der letzten Minute abnahm, und dem deutschen Team somit einen weiteren Angriff ermöglichte, den die Spandauerin Jennifer Stiefel erfolgreich zum 10:9-Endstand beendete.