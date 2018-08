Krefeld Pinguine: Vinny Saponari kann mit auf das Eis

Krefeld Vinny Saponari kann mit auf das Eis. Der Neuzugang der Krefeld Pinguine musste noch auf sein Gepäck warten. Nun konnte er seine Koffer vom Düsseldorfer Flughafen abholen.

Am Donnerstagabend traf endlich das Gepäck des bislang letzten Neuzugangs der Pinguine Vinny Saponari in Düsseldorf am Flughafen ein. Teammanager Robin Kohl holte gemeinsam mit Saponari Koffer und Taschen ab. Am Freitag konnte er dann endlich mit seinen neuen Mannschaftskameraden aufs Eis. Ob heute beim ersten öffentlichen Training (16 Uhr) noch ein weiterer Neuzugang auf dem Eis steht, wie es Sportdirektor Matthias Roos am Donnerstag angedeutet hatte, stand gestern noch nicht fest. Einlass in den Königpalast ist ab 15.30 Uhr durch den Haupteingang. Für die Fans ist die Sparkassentribüne geöffnet.