3:6-Niederlage : Pinguine nach Pleite gegen die DEG weiter ohne Sieg

Krefeld Im letzten DEL-Spiel des Jahres mussten sich die Krefelder nach einer insgesamt schwachen Vorstellung dem rheinischen Rivalen Düsseldorf mit 3:6 geschlagen geben. Im zweiten Drittel kam der junge Quapp für Cüpper ins Tor.

Den 16 Medienvertreter wurde vor dem Spiel was geboten. Auf der Nordtribüne standen vier KEV-Fans mit einer Trommel. „Das ist vom Gesundheitsamt abgesegnet worden. Im Volleyball gibt es das auch“, sagte Pressesprecher Mark Thiel. Das Maskottchen Kevin fuhr das Maskottchen der DEG in Form einer Pappfigur über das Eis. Weiter von Erfolg gekrönt ist die Aktion der Pinguine-Supporters mit den Papp-Porträts der KEV-Fans. Vier Blöcke der Hauptribüne waren fast vollständig besetzt. Stadionsprecher Kristian Peters-Lach war in Derby-Stimmung und präsentierte die Aufstellung der Pinguine wie eh und je mit viel Leidenschaft.

Auch die zweite Überzahl der Gäste war von Erfolg gekrönt. Erneut ging ein Abpraller voraus. Diesmal war Flaake schneller am Puck. Und es kam noch schlimmer. Daniil Valitiov ließ sich hinter dem eigenen Tor die Scheibe von From leichtfertig abnehmen. Der Puck kam zur Karachun, der frei zum Schuss kam und auf 3:0 erhöhte (15.). Warum die Trommler die Nordtribüne verließen, wurde nicht bekannt. Vielleicht hatten sie schon die Nase voll. Bis zur ersten Pause gab es nur eine gute Aktion der Schwarz-Gelben. Dabei scheiterte Ivan Petrakov an Torwart Pantkowski (19.).

Damit eröffnete die DEG das Schlussdrittel in Überzahl. Das nutzten die Gäste, als Karsums gerade aufs Eis zurückkehrte. Trivellato und Bappert ließen Barta zum Schuss kommen, der unhaltbar ins lange obere Eck traf (43.). Und nur 38 Sekunden später war die Messe für die Pinguine gelesen. Quapp fiel der Puck aus der Fanghand, Ehl war zur Stelle und erhöhte auf 5:1. Karsums konnte sich dann auch mal positiv in Szene setzn, als er in Überzahl einen Schuss von Lessio zum 2:5 abfälschte (46.). Die Antwort der DEG folgte auf dem Fuße, als Jensen bei doppelter Überzahl den sechsten Treffer für sein Team erzielte. In Unterzahl scheiterte Filips Buncis bei einem Break am Torwart. In dieser Szene flog von der Krefelder Bank noch eine Flasche aufs Eis. Das war symbolisch für die Krefelder „Flasche leer“ an diesem erfolglosen Abend.