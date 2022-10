Die erste Auswärtsniederlage : Für Belov gab es einen Trostpreis

Bei den Pinguinen ist der Alltag grauer geworden. Nach der Heimniederlage gegen Kassel mussten sich die Krefelder am Sonntagabend auch zum ersten Mal in der DEL 2 auswärts geschlagen geben und unterlagen bei den Wölfen des EHC Freiburg mit 1:4. Alleine Torwart Sergei Belov zeigte vor 1563 Zuschauern eine gute Leistung und verhinderte eine höhere Niederlage. Seine Vorderleute agierten in vielen Situationen zu fahrlässig. Im Angriff wurden viele sehr gute Torchancen leichtfertig vergeben. Auch in Überzahl lief erneut wenig zusammen. Für Belov gab es nach dem Spiel wenigstens noch einen Trostpreis in Form eines kleinen Fässchen Bier. So konnte er sich auf der langen Heimfahrt an den Niederrhein den Frust von der Seele spülen.

Die Pinguine hatten sich gegen 8.30 Uhr auf den Weg nach Freiburg gemacht. Als der Mannschaftsbus gegen 15.30 Uhr an der 1970 eröffneten „Echte Helden Arena“ vorfuhr, lachte im Breisgau die Herbstsonne vom blauen Himmel. Als die Spieler sich vom Bus zum Kabinentrakt aufmachten, rümpften doch einige Akteure ihre Nase, ist doch der Weg von der Eisfläche zum Umkleidetrakt sehr beengt und etwas abschüssig.

Statistik Freiburg - Krefeld 4:1 (1:0,1:1,2:0) Pinguine: Belov - Tiffels/Zerressen, Mayr/Trinkberger, Söll/Bappert – Weiß/Koch/Krymskiy, Müller/Mouillierat/Magwood, Niederberger/Fischer/van der Ven, Miller/Lewandowski/ Shatsky. Schiedsrichter: M. Holzer (Emmendingen), V. Gossmann (Leutkirch). Zuschauer: 1.563 Tore: 1:0 (16:37) Kiefersauer (Cressey/Sonnenburg), 2:0 (31:56) Pokorny (Immo/O´Donnell), 2:1 (33:59) Magwood (Mouillierat/Müller), 3:1 (55:35) Billich (O`Donnell/Immo 5-4), 4:1 (58:29) Linsenmaier (5-6) Empty-net. Strafminuten: Freiburg 6 Krefeld 6.

Nicht mit in den Breisgau gereist war Verteidiger Philip Riefers. Der 32-Jährige musste krankheitsbedingt passen. Weil aber Pascal Zerressen nach seiner „Babypause“ gegen die Kassel Huskies wieder ins Team zurückkehrte, spielten die Pinguine mit sechs Verteidigern. Als siebter Abwehrspieler stand Nikita Dobriskin auf dem Spielberichtsbogen. Multifunktionär Sergey Saveljev und sein Berater Igor Zakharkin waren nicht mit nach Freiburg gereist.

Die Gastgeber traten selbstbewusst gegen den DEL-Absteiger an. Am Freitag hatte sie nämlich in Bayreuth mit 4:1 gewonnen. Die erste Torchance des Spiels hatte kurz nach Spielbeginn Marcel Müller, der frei vor Cerveny auftauchte, aber am Freiburger Torwart scheiterte. Die Gastgeber übernahmen danach die Regie. Zunächst hatte Torwart Sergei Belov bei einem Pfostenschuss das Glück auf seiner Seite. Aber beim Schuss von Kiefersauer zur Freiburger Führung war er machtlos (17.). Die Verteidiger der Pinguine waren bei dem Konter zu weit aufgerückt. Pascal Zerressen konnte den Torschützen nicht mehr stoppen. Sekunden vor der ersten Pause vergab Zach Magwood eine gute Einschussmöglichkeit zum Ausgleich.

Auch zu Beginn des Mitteldrittels blieben die Wölfe das bessere Team und drängten auf den nächsten Treffer. Alleine Torwart Belov war es zu verdanken, dass es hinter ihm nicht einschlug. Auch bei der größten Torchance der Hausherren durch Linsenmaier, der alleine auf das Krefelder Tor zulief, war bei Belov Endstation (24.).

Ab der 30. Minute entwickelten die Pinguine mehr Druck. Doch der nächste Treffer fiel auf der anderen Seite durch Pokorny. Wieder war die Abwehrarbeit der Pinguine nicht energisch genug (32.). Nur zwei Minuten später durften endlich die knapp 50 mitgereisten KEV-Fans jubeln, für die sich bis dahin die lange Fahrt nicht gelohnt hatte. Kael Mouillierat bediente Magwood mit einem tollen Pass. Der Kanadier zog sofort ab und traf mit einem durchaus haltbaren Schuss zum 1:2.

Nachdem Kapitän Alexander Weiß in der 53. Minute in Überzahl an Torwart Cerveny gescheitert war, zeigten die Wölfe, wie man erfolgreich mit einem Mann mehr spielt und zogen durch den Treffer von Billich 3:1 davon (56.). Das war die Vorentscheidung, weil die Pinguine auch bei ihrer letzten Überzahl des Spiels versagten und sogar ein Icing kassierten (56.). Als Torwart Belov 120 Sekunden vor dem Ende seinen Arbeitsplatz verließ, traf Linsenmaier ins leere Gehäuse.