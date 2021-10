Krefeld Pinguine : Fans trauen dem Braten noch nicht

Auch wenn die Pinguine auf dem Eis jetzt wieder häufiger jubeln können, fehlt vielen KEV-Fans noch der Glaube, dass es sportlich tatsächlich aufwärts geht. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Auch wenn derzeit allgemein in den Profiligen die Zuschauerzahlen wegen der Pandemie noch nicht zufriedenstellend sind, ist in der Yayla-Arena das Interesse an den Auftritten der Krefeld Pinguine geringer als erwartet.