Unterstützung für die Pinguine Fan-Marsch zum Heimspiel gegen Selb

In dieser Saison wollen die Wölfe nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Deshalb wurde das Team auch im Angriff mit dem Dresdener Top-Scorer Jordan Knackstedt verstärkt. In der vergangenen Saison mühten sich die Pinguine in Selb am dritten Spieltag zu einem 1:0-Sieg, mussten sich an Weihnachten aber dort mit 3:4 geschlagen geben. Bei diesem Spiel stand Boris Blank, der fünf Tage zuvor das Cheftraineramt bei den Pinguinen übernommen hatte, erst zum zweiten Mal als Hauptverantwortlicher an der Bande.