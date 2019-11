30. Deutschland Cup : Piettas erfolgreiche Frustbewältigung

Auch Günther Oswald (re.), Meister-Pinguin von 2003, und Krefelds Ex-Verteidiger Richard Pavlikovky waren beim Deutschland Cup zu Gast. Foto: schoofs

Krefeld Der Stürmer der Pinguine spielte beim Deutschland Cup stark auf. Präsident Reindl drückt dem DEL-Standort Krefeld die Daumen.

Spannende Spiele, eine tolle Stimmung und begeisterte Fans aus der ganzen Bundesrepublik prägten die 30. Auflage des Deutschland Cups, der zum zweiten Mal in Krefeld stattfand. Nach dem letzten Platz im Vorjahr belegte die mit vielen jungen Spielern gespickte deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hinter der Schweiz Platz zwei und verpasste den Turniersieg nur ganz knapp (siehe auch Hauptsport Seite B5). „Das Turnier war wieder ein voller Erfolg. Auch mit den Zuschauerzahlen bin ich sehr zufrieden“, sagte Paul Keusch, Geschäftsführer des Arena-Betreibers Seidenweberhaus GmbH am frühen Sonntagabend. Auch die Verantwortlichen des DEB zeigten sich zufrieden. „Die Zusammenarbeit mit der Hallen-Managerin Inge Klaßen war hervorragend“, sagte Matthias Scholze vom Orga-Team des Verbandes. DEB-Präsident Franz Reindl sparte ebenfalls nicht mit Lob: „Es war hier in Krefeld wieder ein gutes Turnier für uns. Mit den Zuschauerzahlen sind wir zufrieden. Es ist überragend zu sehen, dass an einem Sonntag um 11 Uhr über 4.000 Leute zu einem Eishockeyspiel kommen.“

Achim Staudt vom KEV und Vize-Präsident des Eishockey-Verbandes NRW bedauerte, dass am Donnerstag weniger Zuschauer gekommen sind als im Vorjahr, obwohl es gerade im Westen so viele Vereine in der Nähe gibt. Das lag aber vielleicht am Wochenend-Ticket, das der DEB zum ersten Mal für dieses Turnier angeboten hat.

statistik Deutschland - Schweiz 3:4 n.V. (0:1, 1:0, 2:2; 0:1) Deutschland - Treutle - Ebner/Nowak, Wagner/Sezemsky, Müller/Ugbekile, Bittner/Brandt - Fischbuch/Pietta/Noebels, Kastner/Kammerer/Tiffels, Dumont/Schütz/Oblinger, Wohlgemuth/Daubner/Eder. Schiedsrichter: Kohlmüller (Erding) / Westhaus (Erfurt). Zuschauer: 6217. Tore: 1:0 (3:51) Tiffels (Kastner/Kammerer - 5;4), 1:1 (32:09) Road (Suter/Frazzini - 5:4) 1:2 (41:15) Suter (Egli/Paschoud), 2:2 (47:22) Pietta (Fischbuch/Noebels), 3:2 (50:13) Fischbuch (Nowak/Pietta), 3:3 (52:09) Fazzini (Fuchs), 3:4 (64:59) Suter (Rod/Egli). Strafminuten: Deutschland 6, Schweiz 10. Russland- Slowakei 3:2 n.V. (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) Schiedsrichter: Piechaczek (Ottobrunn) / Schütz (Rosenheim) Zuschauer: 4323. Tore: 1:0 (19:11) Tolchinsky (Kudakov/Vovchenko), 1:1 (27:01) Liska (Sukel/Kollar), 2:1 (41:24) Kodola (Voronin (Yermakov), 2:2 (55:39) Krivosik (Kollar/Ceresnak), 3:2 (60:44) Tolchinski (Kodola / Tikhomirov). Strafminuten: Russland 8, Slowakei 8. Schweiz - Russland 3:4 n.P. (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1) Schiedsrichter: Kohlmüller (Erding) / Schütz (Rosenheim) Zuschauer: 4.312. Tore: 0:1 (18:13) Bryukvin (Tolchinsky/Zaitsev - 5:4), 1:1 (21:36) Lecoultre (Suter/Fuchs), 1:2 (28:11) Ilyin (Tsyplakov/Veryayev), 2:2 (41:25) Moy, 3:2 (46:22) Bertaggia (Moy/Egli - 5:4), 3:3 (57:01) Igumnov (Voronkov/Tolchinky), 3:4 Bryukvin (Penalty). Strafminuten: Schweiz 16, Russland 22. Deutschland - Slowakei 2:3 n.V (1:0, 1:1, 0:1; 0:1) Deutschland: Niederberger - Ebner/Nowak, Wagner/Brandt, Müller/Bittner, Ugbekile, - Fischbuch/Pietta/Noebels, Kammerer/Schütz/Tiffels, Dumont/Oblinger/Eder, Brunnhuber/Ziegler/Wohlgemuth. Schiedsrichter :Piechaczek (Ottobrunn) / Westhaus (Erfurt). Zuschauer: 4633. Tore: 1:0 (6:25) Eder (Müller), 2:0 (28:35) Eder (Nowak/Ugbekile), 2:1 (31:57) M. Sukel (J. Sukel), 2:2 (55:52) Krivosik (Rosandic/Sukel), 2:3 (62:08) Zuzin (Kollar/Koch). Strafminuten: Deutschland 0, Slowakei 8.

Auch wenn alle Mannschaften bei diesem Vierländer-Turnier vielen jungen Spielern die Chance gab, sich für die kommende Weltmeisterschaft zu empfehlen, konnte sich das Niveau nach den sechs Spielen insgesamt sehen lassen. Die Augen der Krefelder Fans richteten sich in erster Linie auf Daniel Pietta, der gemeinsam mit Felix Schütz die Oldies der DEB-Auswahl waren. Der 32-jährige Stürmer sprühte besonders in den beiden Duellen gegen Russland und der Schweiz nur so vor Spielfreude und gehörte nicht nur wegen seiner beiden Treffer zu den besten Akteuren seines Teams und dürfte bei Bundestrainer Toni Söderholm weiter auf der Kandidatenliste für die kommenden WM in der Schweiz stehen. Das Urgestein des Krefelder Eishockeys nutzte seine Länderspiele 107 bis 109 persönlich zu einer erfolgreichen Frustbewältigung. Schließlich hatte er vor fast zwei Jahren recht unglücklich das Olympia-Ticket sowie auch in diesem Jahr die Weltmeisterschafte verpasst. Dazu gesellte sich noch die Sorge um den DEL-Standort Krefeld, an dem er unbedingt seinen Zehnjahresvertrag erfüllen möchte. „Wir haben ein gute Teamleistung gezeigt. Es war heute das dritte Spiel in vier Tagen, das hat viel Energie gekostet. Wir hatten das Spiel trotzdem lange im Griff und haben am Ende unglücklich verloren. Wir hätten den Sieg verdient gehabt. Am Schluss haben wir noch alles probiert und den Torwart herausgenommen. Im vergangenen Jahr war es der vierte Platz, jetzt sind wir Zweiter. Ich glaube, das deutsche Eishockey kommt Stück für Stück voran“, sagte Pietta am Sonntag nach dem Turnierende.

Seinen zweiten Treffer beim Deutschland Cup erzielte Daniel Pietta im Spiel gegen die Schweiz in dieser Szene. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Das Family-VIP-Ticket, das RP und Magenta Sport verlost haben, gewann Heiko Ehm (3.v.li.), der sich mit seinem Sohn Hendrik und seinem Schwager über das Meet&Greet mit vier Nationalspielern freuten. Foto: Schoofs/schoofs

Zahlreiche Fans der russischen Nationalmannschaft verfolgten die Spiele ihrer Sbornaja und sorgten auf den Rängen für lautstarke Unterstützung. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)